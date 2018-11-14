14 Kasım Dünya Diyabet Günü

AK Parti Şanlıurfa
İl Kadın Kolları üyeleri tarafından, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla kentte yürüyüş düzenlendi.
Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, Atatürk Bulvarı
üzerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yürüdü.
Ellerindeki dövizlerle diyabet hastalığına dikkati çeken partililer, vatandaşlara mavi balon dağıttı,
Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, diyabetin zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde insanda vücudunda tüm sistemlerde bozukluğa yol açılabileceğini ifade etti.
Vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını isteyen Güven, "Bu vesile ile diyabetin verdiği zararların neler olduğunu mikro ölçekte ailede hem de makro ölçekte toplumda farkındalık arttırmak için AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları olarak yaptığımız bu etkinliğin gerekli bilinci oluşturmasını diliyoruz." dedi.
Güven, etkinliğin düzenlenmesinde tüm emeği geçenlere teşekkür etti.
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:05