14 Kasım Dünya Diyabet Günü

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:17



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:17

Gölcük'te "14 Kasım Diyabet Günü" dolayısıyla stant kuruldu.Anıtpark'ta açılan stanta Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi diyabetten sorumlu hemşireleri Sevcan Erduc Kahraman, Tülay Ertufan, Tülay Çilen, Neslihan Erenler, Gülay Karataş vatandaşları diyabet hakkında bilgilendirdi.Hemşire Kahraman, burada yaptığı konuşmada, şeker hastalığının kronik bir hastalık olduğunu belirterek, bundan dolayı erken tedbir alınmasının diyabetle mücadelede önemli olduğunu söyledi.Diyabette beslenmenin önemine değinen Kahraman, "Şeker hastalarının iyi ve sağlıklı hissetmeleri için yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Şeker hastalarımız beslenmelerinden öğün atlamamalı, yemekler zamanında ve önerilen miktarda tüketilmelidir. Porsiyon ölçülerine dikkat edilmelidir." diye konuştu.