14 Kasım Dünya Diyabet Günü

AK Parti Ardahan
İl Kadın Kolları üyeleri, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla bir araya geldi.
AK Parti Ardahan İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Ardahan Kadın Kolları Başkan Sultan Subaşi,14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle toplandıklarını söyledi.
Diyabetin önlenmesi ve halk sağlığının korunması için tüm dünyada diyabet farkındalığını arttırmak amacıyla 14 Kasım gününün diyabet günü olarak kutlandığını anımsatan Subaşi, "Bu vesileyle diyabetin verdiği zararların neler olduğunun, mikro ölçekte ailede, makro ölçekte toplumda farkındalık attırmak için bugün burada bu açıklamayı yapmayı uygun gördük." dedi.
Ardahan,Ak Parti
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:33