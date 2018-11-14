Harran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ali Eren
, Türkiye
'de her iki hastadan birinin diyabet hastası olduğunu söyledi.Eren, yaptığı yazılı açıklamada, diyabet farkındalığını arttırmak amacıyla 14 Kasım'ın dünya diyabet günü olarak belirlendiğini anımsattı.
Diyabet hastalığının sinsi bir şekilde başladığını ifade eden Eren, diyabetin ortaya çıkması ile belirtilerin ortaya çıkması arasında bazen birkaç yıllık süre geçtiğini belirtti.
Diyabet hastalığında sık görülen belirtilere dikkat çeken Eren, " Diyabetin belirtileri, çok su içme, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, ağız kuruluğu, çok yemek yeme ve bazen buna rağmen kilo kaybı olması veya iştahsızlık, halsizlik ve çabuk yorulmadır. Ayrıca bulanık görme, inatçı ve tekrarlayan özellikle idrar yolu ve cilde ait enfeksiyonlar, tekrarlayan mantar enfeksiyonları ve bazen şiddetli olabilen kaşıntı da hastalığın ilk ortaya çıkan ve daha az görülen belirtileri olabilir. Bu sayılan belirtilerden bir ve birkaçı yakın zamanda ortaya çıkmış ise kişi diyabet hastası olabileceğini düşünmeli ve doktoruna başvurmalıdır." dedi.
Türkiye'de 40 yaş üzeri toplumun en az yüzde 10'unda diyabet bulunduğunu hatırlatan Eren, şunları kaydetti:
"Yukarıda belirtilen belirtiler olmasa bile ve kişinin kilosu ne olursa olsun, 40 yaşından sonra her 3 yılda bir açlık kan şekeri ölçülerek diyabet taraması yapılmalıdır. 40 yaşından önce ise aşırı kilolu bireylerin risk faktörleri varsa hastalığa ait belirtilerin olup olmamasına bakılmaksızın düzenli olarak diyabet açısından taranması gerekir. Diyabet farkındalığını arttırmak amacıyla 14 Kasım Dünya Diyabet Günü
olarak belirlenmiştir. Bu yıl diyabet ve aile teması kullanılarak diyabetin kişisel etkilerinin yanı sıra aile üzerine olan etkileri ve ailedeki diğer bireylerinde yüksek diyabet riski altında olduğu vurgulanarak diyabet açısından bilgilendirilmelerinin önemi üzerinde durulmaktadır. Bu vesile ile özellikle ailesinde diyabet hastası olan veya diyabete ait diğer risk faktörü olan kişilerde 40 yaşından önce başlamak üzere tüm toplumun diyabet açısından belirli aralıklarla taranması gerektiğini hatırlatmak gerekir.
Türkiye
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:39