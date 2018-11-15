14 Kasım Dünya Diyabet Günü

Muğla
'da Dünya Diyabet Günü
dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü
Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Sınırsızlık Meydanı'nda diyabet farkındalık standı kurdu.
İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşları halk arasındaki bilinen adıyla şeker hastalığına karşı bilinçlendirmeye çalıştı.
Stantta sağlık ekipleri tarafından isteyen vatandaşlara ücretsiz kan şekeri, tansiyon, kilo ve boy ölçümü yapıldı.
Daha sonra Konakaltı Kültür Merkezinde halk eğitimi düzenlendi.
Buradaki programda Sağlık Bakanlığı
MSKU Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülhan Akbaba, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğba Dübektaş Canbek birer sunum yaptı.
Bu yılın teması Diyabet ve Aile Olarak belirlenen etkinlikte Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezinden Diyetisyen Mustafa Yıldız ve Diyetisyen Esra Bulut'tan beslenme danışmanlığı alan ve 15 kilo ağırlık kaybeden 30 kişiye başarı belgesi verildi.
15 Kasım 2018 Perşembe 13:37