14 Kasım Dünya Diyabet Günü

15 Kasım 2018 Perşembe 17:45



15 Kasım 2018 Perşembe 17:45

Erzurum'un İspir ilçesinde, "Dünya Diyabet Günü" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.Toplum Sağlığı Merkezi önünde başlayan ve Hükümet Meydanı'nda tamamlanan yürüyüşe katılanlar, "Sağlıklı Beslenme ve Düzenli Egzersiz Diyabetten Korur", "Çok Yemek Şişmanlık, Sonrası Pişmanlık" yazılı pankartlar taşıyarak broşür dağıttı.Dr. Eren Baş, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla şeker hastalığı hakkında farkındalık yaratmak ve halkı diyabet hakkında bilgilendirmek için sağlık yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.Diyabetin genç ve yaşlı nüfus ayrımı yapmadan her yaşta görülen ve sıklığı gün geçtikçe artan bir hastalık olduğundan bahseden Baş, şöyle konuştu:"Ülkemizde yaklaşık her 10 yetişkinden 2'sinde görülen bir hastalık olmasıyla beraber birçok kişi hastalığının farkında değildir. Tedavi edildiği takdirde böbrek, kalp, göz, beyin organlarımızda olduğu gibi tüm vücudumuzdaki etkileri oldukça azalan ve daha kaliteli bir yaşam geçirmemizi sağlayan şeker hastalığı, tedavi edilmediği takdirde çok ciddi sonuçlara neden olmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda fazla kilo alan, çok su içen, çok idrara çıkan hastaların herhangi bir hekime başvurması tanı konulması için yeterlidir."