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14 Kasım Dünya Diyabet Günü

Kırıkkale'de İl Sağlık Müdürlüğü ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

14.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:3614 Kasım Dünya Diyabet Günü
'de İl Sağlık Müdürlüğü ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş öncülüğünde Hüseyin Kahya Parkı'nda toplanan grup, Zafer ve Cumhuriyet caddelerinden geçerek başlangıç noktasına geldi.
Ağırtaş, burada yaptığı konuşmada, diyabetin, dünyada ve ülkemizde sıklığı gittikçe artan önemli bir kronik hastalık olduğuna dikkati çekti.
Diyabetin insan ve toplum sağlığını tehdit etmesi yanında gerek bireylere gerekse de ülkelere önemli mali yük getirmesi nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini dile getiren Ağırtaş, "Ülkemizde diyabet prevalansı yüzde 13,7'dir ve toplumumuzun çok önemli bir kısmı obezite ve prediyabet nedeniyle diyabet açısından risk altındadır. Hala diyabetle yaşayan 2 kişiden biri tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu tip 2 diyabetlidir. Tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de diyabet tanısı alan kişi sayısı hızla artmaktadır." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, vatandaşların şeker ölçümünü yaparak, diyabette beslenme konusunda bilgiler verdi.

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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