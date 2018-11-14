14 Kasım Dünya Diyabet Günü - Mersin/afyonkarahisar/

Mersin
'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü
dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, diyabet tedavisi gören çocukların morallerini yükseltmek ve tedavilerine olumlu katkı sağlamak için şenlik düzenlendi.
Çocuklarının ailelerinin yanı sıra doktorların, eğitimcilerin ve gösteri ekiplerinin katıldığı şenlikte dans eden ve şarkı söyleyen çocuklar eğlendi.
Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, diyabetle mücadelede moral ve motivasyonun önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin çocukları olumlu yönde etkilediğini söyledi. Tarsus
ilçesin de de İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Tarsus Devlet Hastanesi
tarafından düzenlenen etkinlikte Yarenlik Alanı'nda vatandaşlara ücretsiz kan tahlili yapıldı.
Hastane Başhekimi Ahmet Serdar
Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları bilgilendirerek, diyabet konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.
Kurdukları stantta kan şekeri ölçümünün yanı sıra bilgilendirici broşürler de dağıttıklarını aktardı. Erdemli
ilçesinde de İlçe Sağlık Müdürlüğü ve AK Parti
Kadın Kolları üyeleri tarafından yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüşe, Erdemli Kaymakamı Avni Kula
, İlçe Sağlık Müdürü Selim
Mirza Loğlaroğlu, Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Erman Eker, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülten Yıldırım, partililer ve vatandaşlar katıldı.
*** Afyonkarahisar
'da diyabet farkındalık standı açıldı
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü
14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla diyabet farkındalık standı açtı.
İl Sağlık Müdürlüğü Afyonkarahisar'ın en kalabalık alışveriş merkezlerinden birinde stant açarak, vatandaşları halk arasındaki adıyla şeker hastalığına karşı bilinçlendirmeye çalıştı.
Giriş katında açılan stantta sağlık ekipleri tarafından isteyen vatandaşlara ücretsiz kan şekeri, tansiyon, kilo ve boy ölçümü yapıldı.
Stant açılışına Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz
, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz
, İl Jandarma
Komutanı Albay Hamza Çömez, sağlık müdürlüğü daire başkanları ve sağlık çalışanları katıldı. Vali Tutulmaz ile il Jandarma Komutanı Çömez de, ölçümler yaptırarak vatandaşlara örnek oldu.
Diyabet ve etkinlikle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, 14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olarak kutlandığını söyledi.
Korkmaz, diyabetin tip 1 ve 2 olarak iki çeşidinin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Tip 1 diyabet genellikle çocuklarda ve gençlerde görülürken, tip 2 ise yaşlılarda ve orta yaş gurubunda görülüyor. Tip 2 diyabet daha çok ailesel olmakla birlikte, çocuklarda görülen diyabet ise kişiye özel bir hastalık oluyor.
Susama, ağız kuruluğu, aşırı zayıflık diyabet belirtisi
Tip 2 diyabette aşırı susama, aşırı zayıflık, aşırı şişmanlık ve açlığa dayanamama gibi şikayetler görülüyor. Bu rahatsızlık vatandaşlarda çok önemsenmemekle birlikte, tanı geciktiği zaman bazı kronik hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Mesela göz bozuklukları, sinirsel hastalıklar, duyu bozukluğu ve böbrek rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor.
İnsanlar insülin iğnesinden çok korkmakla birlikte, o safhaya geldiği zaman dönüşü olmuyor. Ama en azından tedavi ile bazı rahatsızlıklar tanı konulduğu zaman önlenebiliyor. İnsanların bu testlerden çekinmemesini istiyoruz."
Vali Mustafa Tutulmaz ise diyabetin toplumda şeker hastalığı olarak da bilindiğini belirtti.
Tutulmaz, "Bu hastalık ömrü tatlı tatlı sonlandırdığını ifade etti. Tutulmaz, şeker hastalığının çok ciddi rahatsızlıkların oluşmasına neden olduğunu aktararak, "Diyabet hastalığının en büyük nedeni aşırı kilo ve hareketsizliktir. Bunu giderebilmek için, bu tür bir hastalığa yakalanmamak için, diğer hastalıkları tetiklememesi için, yapmamız gereken tek şey daha çok hareket etmek. Daha az yiyerek daha çok egzersiz yapmalıyız. Şeker hastalığı tanısı konulan birçok kişi her gün yürüyüş yaparak bu hastalığı engelleyebiliyor. Bu hastalığa yakalanmadan önce hareket etmeyi artırmalıyız."
**AK Parti'li kadınlar diyabete dikkat çekti
AK Parti Şırnak
Kadın Kolları üyeleri, düzenledikleri etkinlikle diyabet hastalığına dikkat çekti.
Dünya Diyabet Günü dolayısıyla parti binası önünde bir araya gelen kadın kolları, diyabet riskine dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı.
AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanı Hatice
Atan, yaptığı açıklamada, diyabetin, zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemde bozukluğa yol açabildiğini söyledi.
Dünyada 45 milyon diyabet hastası olduğunu belirten Atan, diyabet açısından risk grupları belirlenip hastalığın ilerlemesi önlenmediğinde hasta sayısının artığını kaydetti.
Afyonkarahisar,Mersin
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:54