14 Kasım Dünya Diyabet Günü Yürüyüşü

14 Kasım Dünya Diyabet Günü
etkinlikleri kapsamında Düzce İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından Kaynaşlı
ilçesinde yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüşe, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İbrahim Özcan
, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Özkan Çalış, Kaynaşlı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sabri Aktüre, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Nuri
Bağdışoğlu, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynaşlı Devlet Hastanesi önünden başlayan yürüyüşte katılımcılar "Şekerini kontrol et, hayatına devam et" yazılı pankart ile diyabete dikkat çekti.
Yürüyüş, Kaynaşlı Kaymakamlığı önünde kurulan diyabet standında sona erdi.
Stantta, diyabet ve sağlık konularının yer aldığı broşürler vatandaşlara dağıtılarak, ücretsiz diyabet kontrolleri yapıldı.
Düzce,Kaynaşlı
15 Kasım 2018 Perşembe 12:44