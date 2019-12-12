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14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, feci şekilde can verdi

Bursa İdari Mahkemesi Üyesi Hakim Mustafa Nuri K., 14 katlı apartmanın terasından düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi. Mustafa Nuri K.'nin yakınları olay yerinde gözyaşı dökerken, olayda intihar şüphesi araştırılıyor.

12.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:48

'ta, ailesinin oturduğu 14 katlı apartmanın terasından düşen İdari Mahkemesi Üyesi Hakim Mustafa Nuri K. (27), hayatını kaybetti. Acı haberi alan Mustafa Nuri K.'nin yakınları, olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

KANLAR İÇİNDE GÖRENLER TELEFONA SARILDI

Olay, saat 14.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Emirpaşa Caddesi'ndeki 14 katlı apartmanda meydana geldi. İzinli olarak geldiği Sivas'ta ailesinin oturduğu apartmanın terasına çıkan Bursa İdare Mahkemesi Üyesi hakim Mustafa Nur K., yaklaşık 30 metre yükseklikten bilinmeyen nedenle düştü. Mustafa Nuri K.'yi yerde hareketsiz kanlar içinde gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansa alınan ağır yaralı Mustafa Nuri K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Mustafa Nuri K.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mustafa Nuri K.'nin yakınları olay yerinde gözyaşı dökerken, olayda intihar şüphesi araştırılıyor.

14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, feci şekilde can verdi

Bursa, Sivas, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (2)
ZEKİCE:Çok zekice kimsenin aklına gelmemiştir. Duy Türk polisi.
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ADAM:Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır diliyorum. İntihar şüphesi yerine itilmiş olabilir mi bundan şüphelenilmeli bence.
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