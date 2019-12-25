Haberler » Güncel » 14 kilo eroinle yakalanan şüpheliler tutuklandı - Haber

14 kilo eroinle yakalanan şüpheliler tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 224 gram eroinle yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

25.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:10 14 kilo eroinle yakalanan şüpheliler tutuklandı
'nun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 224 gram eroinle yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.A. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tosya'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde 14 kilo 224 gram eroin bulunması üzerine S.A. ve E.A. kardeşler gözaltına alınmıştı.
(İHA)

Kastamonu, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:34   Hamas: "Kudüs'te seçim yapmak için işgalcilerden izin almayı reddediyoruz" - Haber
18:32   Şule çet davasının gerekçeli kararı cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı-arşiv- 2 - Haber
18:32   Mersin'de tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haber
18:32   Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı/Ek fotoğraf - Haber
18:31   Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Haber
18:10   İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Haber
17:45   Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Haber
17:39   Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
25.12.2019 18:37:34