14. Koç Spor Fest Kış Oyunları Erzurum'da Başladı

Kaynak: AA

Koç Holding ana sponsorluğunda ve Koç Topluluğu şirketlerinin katılımı ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Koç Spor Fest organizasyonunun ilk ayağı, Kış Oyunları adı altında Erzurum'da başladı.Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleşen organizasyona, öğrenci, sporcu ve teknik kadrolardan yaklaşık bin kişi katıldı.Koç Holding'in üniversitelileri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan gençlik festivali Koç Spor Fest'in Kış Oyunları'nda, 45 üniversiteden yaklaşık 600 sporcu mücadele edecek.Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu resmi sponsoru Koç Holding tarafından Koç Topluluğu şirketlerinin de katılımı ile düzenlenen Koç Spor Fest'in 14'üncüsünde, sporcular kayak ile snowboard branşlarında, büyük slalom ve slalom kategorilerinin yanı sıra paralel slalomda yarışacak.Yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken, pistlerde renkli görüntüler oluştu.Sporculardan Atatürk Üniversitesi öğrencisi Elif Kübra Geneşke, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü yarışının iyi geçtiğini ve yarın daha iyi geçmesini beklediğini söyledi. Havanın yarışlar için güzel olduğunu aktaran Geneşke, "Tam yarış havası. Ben birçok yarışa girdim ama Koç Spor Fest'teki yarış tamamen farklı oluyor ve daha eğlenceli." dedi.Muğla Üniversitesi öğrencisi Yunus Emre Karaca, "Koç Fest sağ olsun her sene geliyor ve mükemmel bir kalabalık var. Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde mükemmel bir organizasyon." diye konuştu.İstanbul Özyeğin Üniversitesi öğrencisi Emre Danabaş ise Koç Fest'te beşinci senesi olduğunu anlatarak, "Her sene geliyoruz. Bu sene de güzel bir hava var. Kaymak için en güzel hava, bu hava." ifadelerini kullandı.Yarışlar 24 Şubat'ta sona erecek.