14 Mart 2020 Star Yayın Akışı
14 Mart 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
14.03.2020 06:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 06:46
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Acil Arama
00:30 Çember: Güven Bana
02:10 Acil Arama
02:30 Sevdim Seni Bir Kere
03:30 Kiralık Aşk
04:00 Kiralık Aşk
05:40 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Çilek Kokusu
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:45 Kiralık Aşk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Jet Sosyete
13:30 Gerçeğin Peşinde
15:45 Güvercin
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:30 Star Haber
20:00 Babil
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8
22:45 Hızlı ve Öfkeli 8
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler : Kiralık Aşk, Star, TV, TV
Manşet
Haberler
Haberler
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti
Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Haberler
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Haberler
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Haberler
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Haberler
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti