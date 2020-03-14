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14 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

14 Mart 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

14.03.2020 06:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 06:46
14 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

02:00 Stadyum

03:45 Süper Lig Özetler

04:15 TFF 1. Lig Özetler

04:15 Lig Raporu

04:45 Spor Atlası

04:45 La Liga Özetler

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 İleri Üçlü

05:15 Avrupa Yolunda

05:40 Futbol Anadolu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Süper Lig Özetler

07:05 TFF 1. Lig Özetler

07:10 Futbolun En Büyük Sahnesi

07:35 Olimpiyat Yıldızları

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:05 TFF 1. Lig Özetler

08:10 Lig Raporu

08:40 İngiltere Premier Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:00 Süper Spor

10:25 Salto

10:55 Takvim Yaprakları

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

11:00 Ajans Saati

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:20 Lig Raporu

12:50 Spor Atlası

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Haftasonu

14:00 Spor Stüdyosu

15:10 Galatasaray Doğa Sigorta - Pınar Karşıyaka

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

16:00 Süper Lig Özetler

16:10 TFF 1. Lig Özetler

16:15 Galatasaray Doğa Sigorta - Pınar Karşıyaka

17:00 Avrupa Stüdyosu

17:00 Spor Akşamı

17:55 Brighton & Hove Albion - Arsenal

18:00 Spor Merkezi

18:45 Süper Lig Özetler

19:00 Brighton & Hove Albion - Arsenal

20:00 Dakika Skor

20:30 Avrupanın Paslaşması

21:45 Stadyum

23:55 İleri Üçlü

23:55 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Trt, TV, TV

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