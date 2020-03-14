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14 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı

14 Mart 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

14.03.2020 06:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 06:46
14 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Kalk Gidelim

01:30 Tutunamayanlar

02:55 Seksenler

03:50 Aileler Yarışıyor

03:50 1'de Bugün

04:00 Aileler Yarışıyor

04:50 Seksenler

05:05 Küçük Hanımefendi

05:30 Ömür Dediğin

05:35 İncir Ağacı

06:00 Küçük Hanımefendi

06:15 Beni Böyle Sev

06:35 Yeşil Deniz

07:35 Beni Böyle Sev

09:30 İyi Fikir

10:05 1'de Bugün

10:15 Tozkoparan

11:15 Şampiyon

11:30 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

12:05 Şampiyon

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

15:15 1'de Bugün

15:25 Benim Adım Melek

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Kalk Gidelim

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Kalk Gidelim Dizisi, TV, TV

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