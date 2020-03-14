14 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı
14 Mart 2020 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Doya Doya Moda
03:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz
05:30 Oynat Bakalım
05:30 Gel Konuşalım
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Oynat Bakalım
09:55 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:45 Survivor Panorama 2020
13:00 Doya Doya Moda
13:00 Hastanede Hayat
14:00 Doğduğun Ev Kaderindir
16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
17:15 Survivor Panorama 2020
19:00 Sinema
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com