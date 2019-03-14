14 Mart Perşembe Dha Spor Gündemi

(Özel) Batur Altıparmak'tan Selçuk İnan ve Mehmet Topal açılımı<br><br>'Taraftarlar, Selçuk İnan ve Mehmet Topal'a büyük haksızlık yapıyorlar'<br><br>'Sosyal medyada bir algı yönetimi var'<br><br>'Menajerliğe başlarken misyonumuz Türk oyuncusunun yurtdışına ihracatını sağlamaktı'<br><br>'5 senede 7 Türk oyuncusunu Avrupa'ya çıkarttık'<br><br>'Selçuk İnan, Mehmet Topal ve Caner Erkin'i 15-16 yaşlarındayken aldık'<br><br>'Yabancı kuralını kulüpler doğru kullanamadı. En doğru kullanan Başakşehir ve başarısı ortada'<br><br>FENERBAHÇE<br><br>Sarı lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>Siyah beyazlılarda Göztepe maçının çalışmaları sürecek.<br><br>GALATASARAY<br><br>İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.<br><br>BURSASPOR<br><br>17.00 Teknik direktör Samet Aybaba, Galatasaray maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.<br><br>Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli olacak.<br><br>Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.<br><br>UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLACAK<br><br>20.55 Krasnodar (Rusya) - Valencia (İspanya) (1-2)<br><br>20.55 Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya) (0-3)<br><br>20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Chelsea (İngiltere) (0-3)<br><br>23.00 Villarreal (İspanya) - Zenit (Rusya) (3-1)<br><br>23.00 Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa) (1-3)<br><br>23.00 Slavia Prag (Çekya) - Sevilla (İspanya) (2-2)<br><br>23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-1)<br><br>23.00 Inter (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (0-0)<br><br>BASKETBOL<br><br>EuroLeague<br><br>22.05 Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes<br><br>23.30 Gran Canaria - Darüşşafaka Tekfen<br><br>Kadınlar EuroCup<br><br>18.00 Çukurova Basketbol Kulübü - Famila Schio