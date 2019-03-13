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Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Çorumluoğlu, mesajında, başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının fedakarca en iyi hizmeti sunmaya çalıştığını belirtti.Devletin, güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı toplumlar ulaşabilir anlayışıyla son yıllarda sağlık alanında önemli atılımlar ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Çorumluoğlu, tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını kaydetti.