Kaynak: AA

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Canalp, mesajında, 14 Mart 1827'de Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire tıp okulunun açılışının modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edildiğini belirtti.1919'dan bu güne kadar gelen 14 Mart kutlamalarının, bulunduğu haftayı da kapsayacak şekilde 'Sağlık Haftası' olarak kutlandığını belirten Canalp, şunları kaydetti:"Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca Edirnemiz'i ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında ilimiz için yeni sağlık yatırımlarının müjdeleri ile birlikte tam teşekküllü ambulanslarımızın hizmete alım törenini de gerçekleştirdik. Tarih ve kültür başkenti olan Edirne'yi gerek yatak kapasitesi ve gerekse kaliteli hizmet anlayışı ile sağlık alanında da Balkanlar'ın başkenti yapmak en büyük hedeflerimizden biridir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk doktorlarına emanet edin' sözlerini kendilerine rehber edinen hekimlerimizin bilgi, birikim ve özverili çalışmaları, doğru ve planlı yapılan yatırımlarla tüm hedeflerimizin gerçekleşeceğine inancım tamdır.Bu duygu ve düşüncelerle, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına hizmet veren değerli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."AK Parti Edirne Milletvekili Fatma AksalAK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Aksal, mesajında, sağlık hizmetlerinin sunulmasında fedakarca çalışan, kıymetli hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı.Türkiye'nin sağlık alanında ulusal ve uluslararası başarılar yakaladığını ve bu başarının her geçen gün arttığını belirten Aksal, "Hükümetimiz döneminde, sağlık alanında önemli projeleri hayata geçirdik. Edirnemiz'e yapılan toplam 15 milyar liralık yatırımın 300 milyon lirası sağlık alanında harcanmıştır. Bu dönemde hastaneler ve çeşitli sağlık kuruluşları hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur. 16 yıl önce 6 adet olan ambulans sayımız bugün 46'ya ulaşmıştır. Edirnemiz'e verilen sağlık hizmetlerinin devamlı artan bir grafiğe sahip olması bizlere gurur veriyor. Her bir vatandaşımızı çağdaş standartlarda sağlık hizmet ve güvencesine kavuşturmanın gayreti içerisindeyiz. Bu vesile ile gece-gündüz demeden büyük bir özveriyle vatandaşlarımızın daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı gösteren tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım." ifadelerini kullandı.TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan TabakoğluTrakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Kendisi de tıp doktoru olan Tabakoğlu, tüm sağlık emekçilerinin gecesini gündüzüne katarak insanüstü bir gayretle halk sağlığı için çalıştığını belirtti.Doktorların ve sağlık çalışanlarının iyi bir hekim olabilmek için uzun eğitim sürecinden geçtiğini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:"Yüzyıllar boyunca saygıyı hak eden, önemini ve kutsallığını hiç kaybetmeyen bu mesleği, her türlü zorlu koşula rağmen üstün sorumluluk anlayışıyla insan onuruna yakışır şekilde yerin getiren hekimlerimizin ve büyük bir sabır, hoşgörü ve özveriyle hekimlerimizi destekleyen tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyorum."