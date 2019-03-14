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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Şahin, mesajında sağlık çalışanlarının insan hayatına birinci derecede etki eden önemli bir görevi icra ettiklerini belirtti.Türk tıp eğitiminin 1827 yılında başladığını anımsatan Şahin, şunları kaydetti:"Ulvi bir mesleği icra eden sağlık çalışanları, özveriyle verdikleri hizmetler dolayısıyla hepimizin sağlığını emanet ettiği kişilerdir. Zor koşullarda çalışarak, insanların doğumdan ölüme uzanan hayat yolculuğunda beden ve ruh sağlığını koruma konusunda yardımlarını esirgemeyen doktor, hemşire ve bütün tıp camiasının mensupları, bu özellikleri dolayısıyla gönüllerimizde ayrı yer tutmaktadırlar."TSO Başkanı GünayTekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay da mesajında Türk hekimlerinin kutsal bir görevi yerine getirdiğini bildirdi.Sağlık çalışanlarının fedakar ve sabırlı insanlar olduğunu ifade eden Günay şöyle devam etti:"Hekimlerimiz, kutsal bir mesleği yerine getirmek, halkımıza sağlıklı ve uzun bir yaşam sağlamak için büyük çaba göstermektedirler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi sağlığımızı emanet ettiğimiz Türk hekimlerinin, bu fedakarlık ve inançla, meslek onuruna yakışır bir şekilde hizmet üretmeye devam edeceklerine olan inancımız sonsuzdur.Bu duygu ve düşüncelerle insan hayatının kutsallığından taviz vermeden, fedakar, sabır ve sevgi ile mesleğini icra eden doktorlarımızın ve tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."