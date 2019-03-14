Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy
, 14 Mart Tıp Bayramı
dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Aksoy, mesajında, insanların sağlığını korumak için çalışan sağlık çalışanlarına her zaman saygı duyulduğunu belirtti.
Sağlık çalışanlarının, bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eş değer sayan bir anlayışla çalıştıklarını dile getiren Aksoy, ülkemizin sağlıkta gelişmiş ülkelerin seviyesine gelmesinde sağlık çalışanlarının ciddi emeklerinin olduğunu ifade etti.
Vatandaşlarına sağlıklı bir yaşam alanı ve imkanı oluşturmanın devletin en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:
"Sunulan sağlık hizmetlerinin kalite ve seviyesi ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli bir gösterge haline gelmiştir. Ülkemizde de son dönemlerde sağlık alanında çok önemli reform ve dönüşümler gerçekleştirilmiş ve vatandaşlarımızın bu hizmetlerden daha etkin bir şekilde yararlanmaları sağlanmıştır."
Güncel
Kaynak: AA