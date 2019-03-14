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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda yapılan programda konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.Doktorlarda ve sağlık çalışanlarındaki özveriye sahip olmanın büyük fedakarlık istediğini, özellikle doktor olabilmek için yüreği büyük insan olmak gerektiğini ifade eden Polat, "Doktor olabilmek için uykusundan ve sosyal hayatından fedakarlık yapabilmek lazım. Gece yarısında telefonu çalınca hastaya ya da yaralıya koşabilecek bir ruha sahip olmak lazım. Hayatındaki her türlü konforu bir yana koyup saatlerce ameliyatta kalabilmek ve hastaların şifa bulmasına vesile olmak için çaba sarf edebilmek lazım. Biz sağlık camiası dışındakiler bu fedakarlığı görüyoruz ve diyorum ki iyi ki varsınız." diye konuştu.Konuşmanın ardından KBÜ Müzik Bölümü öğrencileri tarafından müzik dinletisi yapıldı.Programa, KBÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erkan Doğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.