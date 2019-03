Kaynak: AA

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Çalışkan, yayımladığı mesajında, insanların en zor günlerinde, sabır ve tahammüllerinin en aza indiği zamanlarda onlara hizmet sunan bir mesleğin mensupları olarak her türlü takdiri hak eden sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.Çalışkan, son yıllarda devletin sağlık sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlar ile insanların hastanelerde kuyruk bekleme çilesinin sona erdiğini, gençlerin de bu mesleğe göstermiş olduğu ilgi sonrasında mevcut hekim ve sağlık çalışanı sayısı her geçen gün daha da arttığını belirtti.Vatandaşlara etkili sağlık hizmeti sunabilmek için en büyük görevin doktorlara ve sağlık çalışanlarına düştüğünü ifade eden Başkan Çalışkan, şunları kaydetti:"Bizlere büyük bir özveriyle hizmet veren, sağlığımızı emanet ettiğimiz doktor, hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni gibi tüm sağlık çalışanlarına vatandaşlar olarak bizler de saygılı olmalıyız. Şunu da biliyoruz ki, başarılı sağlık hizmeti sunumu için asıl unsur sağlık hizmeti sunan insanlarımızdır. Sağlık çalışanları, insanların en zor günlerinde, sabır ve tahammüllerinin en aza indiği zamanlarda onlara hizmet sunan bir mesleğin mensupları olarak her türlü takdiri hak ediyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum."