Kaynak: AA

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla tören düzenlendi.ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, tören Sabancı Kültür Sitesi fuaye alanında Olgunlaşma Enstitüsünün açtığı serginin gezilmesinin ardından başladı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, sağlık çalışanlarının sorunlarına ve sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına değindi.Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu da 14 Mart Tıp Bayramı'nın 1976 yılından bu yana kutlandığını belirtti.Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşmasında, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.14 Mart'ın sağlık çalışanları açısından önemine de değinen Başkan Büyükkılıç, 14 Mart'taki etkinliklerinin genişletilerek halkla birlikte kutlanması gerektiğini kaydetti.Açılış konuşmalarının ardından Gevher Nesibe Teşvik Ödülleri, yayın sıralamasında ödül alan öğretim üyelerine teşekkür beratları ve spor müsabakaları ödülleri verildi.Tören cübbe giydirilmesinin ardından sona erdi.Programa Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay ve Prof. Dr. Recai Kılıç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldığı bildirildi.