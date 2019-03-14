Kaynak: AA

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve eşi Münevver Nayir, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında kentte görev yapan doktorlar onuruna verilen yemek programına katıldı.Serdivan ilçesindeki bir tesisteki yemeğe, Vali Ahmet Hamdi Nayir, eşi Münevver Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Rıdvan Karagöz, akademisyenler, doktorlar, sağlık çalışanları ve aileleri katıldı.Vali Nayir, burada yaptığı konuşmada, hayati önem taşıyan büyük görev icra eden doktorlar ile sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.Yürütülen faaliyetler içerisinde hedefi insan olan konuların daha kıymetli olduğunu vurgulayan Nayir, "Bunların içerisinde sağlığın önemli bir yeri vardır. Bir sabır mesleği, bir özveri mesleği olan sağlık alanında görev almak her kula nasip olacak bir nimet de değildir. Öncelikle sizler bu tercihi yapmış olmakla büyük bir mutluluğa, büyük bir tatmine de erişmiş oluyorsunuz. 14 Mart günü kutladığınız bayramın, sizler için bir minnet ve hürmet ihtiyacının daha da belirginleştiği, halkımız nezdinde yürüttüğünüz faaliyetlerin farkındalığının oluştuğu günler olmasını temenni ediyor ve istiyoruz. Umarım bu günler hiçbirimizin istemediği, beklemediği olumsuz davranışların da bittiği, bitmesi gerektiğine inanıldığı zamanlar olur. İnşallah hep birlikte daha güzel bir Türkiye için, daha güzel bir dünya için birlikte faaliyetlerimizi yürüteceğiz." ifadelerine yer verdi.İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Öğütlü de 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihçesine dair bilgi verdi.Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu ise her durum ve şartta insanı yaşatmaya, yardım etmeye çalışarak büyük fedakarlık gösteren, zaman zaman da istenmeyen hadiseler yaşanmasına rağmen sağlık çalışanlarının kendileri için ayrı bir yeri olduğunu belirtti.Vali Ahmet Hamdi Nayir programın sonunda Sağlık Bakanlığı tarafından kentte yılın hekimleri seçilen Aile Hekimi Dr. Fikret Öztürk ve Radyoloji Uzmanı Dr. Yahya Yümnü'ye teşekkür belgelerini verdi.