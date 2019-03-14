Kaynak: AA

Kahramanmaraş Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.Necip Fazıl Şehir Hastanesinin toplantı salonundaki programda konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, sağlık çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.Sağlık çalışanlarının hastaları en kısa sürede tedavi etmek için özveriyle çalıştıklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:"Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın hastaya en kısa sürede en iyi hizmeti verip, sağlığına kavuşturup göndermeyi düşündüğünü bilmemiz lazım. Hastalarımızın da oraya kavga çıkarmak için gitmediğini biliyor olmamız lazım. Yakını hasta olduğu için ortalığı ayağa kaldıran, feryat eden çok insanla karşılaştık. Hekimin hastayı muayene ederken tebessüm etmesinden rahatsız olan hasta yakınlarıyla da karşılaştık. Halbuki bir hekimin bir hastaya bakarken rahat olması gerekir. Çünkü insan en rahat olduğu zaman iyi fikir üretir ve iyi hizmet verir."Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise sağlık çalışanlarının hizmet vermede büyük fedakarlık gösterdiklerini vurguladı.Sağlık Bakanlığı ve hükümet programlarında sağlık hizmetlerinin daha başarılı olması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Özkan, "Bunun tezahürünü de Kahramanmaraş'ta veya Anadolu'nun herhangi bir kentine baktığımız zaman fiziksel altyapı yönünden devletimizin ve hükümetimizin yaptığı hizmetlerde görüyoruz. İnsan kaynakları, yetişen hekimler ve sağlık personelini hem nitelik, hem de nicelik olarak Anadolu'nun dört bir yanında arttırma keyfiyeti bu hizmetlerin tezahürleridir." diye konuştu.Konuşmaların ardından doktor ve sağlık çalışanları tarafından kurulan müzik grubu, konser verdi.Daha sonra başarılı doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.Programa, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz katıldı.