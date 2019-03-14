Kaynak: AA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenledi.Hastanenin konferans salonundaki programa, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Selim Gültekin, Rektör Yardımcısı İlyas Gökhan, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Üner Kayabaş, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ile sağlık çalışanları katıldı.Vali Şimşek, programda yaptığı konuşmada, insan ve canlının olduğu her yerde sağlığın en önemli unsur olduğunu söyledi.Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden birisinin sağlık olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:"Memnuniyetle görüyoruz ki son 15 yılda ülkemiz sağlık alanında çok büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Şehir hastaneleri bu başarının en önemli ayaklarından birisidir. Kamu özel sektör işbirliği modeliyle geliştirilen şehir hastaneleriyle, sağlık hizmetlerinin hem kaliteli hale getirilmesi hem de yaygınlaştırılması mümkün Olmuştur. Dünyada da takdirle karşılanan sağlık alanındaki yatırımlar, vatandaşların kaliteli ve düzenli bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamış, sağlık konusundaki vatandaş memnuniyeti en üst seviyelere çıkmıştır. Tabi ülkemizdeki bu başarıdan ilimizde nasibini almış ve 2 yıl önce açılan tıp fakültemiz devlet hastanemizle kalifiye hale gelmiştir. Diğer taraftan 400 yataklı yeni bir ek hastanenin ve 35 ünitelik Agˆız Dis¸ Sagˆlıgˆı Merkezinin de inşallah önümüzdeki dönenlerde yapımına başlanacaktır. Siz değerli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın da 14 Mart Tıp Bayramının, ilk kez 1919'da 1. Dünya Savaşı sonunda tıp fakültesi öğrencilerinin İstanbul'u işgal eden İngilizlere karşı bir başkaldırı hareketi olduğunu ve o tarihten itibaren kutlandığını ifade etti.Tarihin tüm dönemlerinde, söz konusu vatan olunca, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının mücadelenin ön saflarında yer aldığını aktaran Günaydın, "Şiddetten uzak, sevginin hakim olduğu sağlıklı günler diliyor, bu duygu ve düşünceyle tüm tıp camiasının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, bu uğurda hayatını feda eden meslek şehitlerimize Allah'tan rahmet yaşayanlara sağlık huzur ve mutluluk diliyorum." dedi.Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise, kendisinin de bir sağlıkçı olduğunu ifade ederek, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduğunu söyledi.Konuşmaların ardından meslekte 30 ve 40 yılını tamamlayan doktorlara plaket verildi ve pasta kesildi.