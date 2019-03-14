Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Karlıova Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Veysi Bingöl sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı.
Bingöl, şunları kaydetti:
"Sağlık çalışanlarına şiddet, iş yükü ve hasta yoğunluğunun artışı, mesleğin saygınlığını yitirmesi hala en önemli problemlerdir. Bayram vesilesiyle sağlık çalışanlarımızın sorunları ve sıkıntıları daha çok dile getirilecektir."
Başhekim Uzman Doktor Şakir Mehmet çalışanlara başarı dileklerinde bulundu.
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Kaynak: AA