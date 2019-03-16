Kaynak: AA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesince 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Doktor, Tıp ve Sağlık" konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk ve orta dereceli okullarda, "Doktor, Tıp ve Sağlık" konulu şiir yarışması düzenlendi.İlk kez gerçekleştirilen yarışmada, çeşitli okullardan gönderilen 172 şiir değerlendirmeye alındı. Puanlama sistemiyle belirlenen ilk 4 şiirin sahibi öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Hastane Konferans Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, "100. Yıl etkinlikleri kapsamında biz de Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak rutinin dışına çıkıp farklı bir etkinlik düzenlemek istedik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ele verip çocukların yüreklerindeki yerimizi görmek anlamında, onlarla bütünleşmek anlamında bir şiir yarışması düzenledik." ifadelerini kullandı.Yarışmaya çok sayıda müracaat olduğunu ifade eden Gülüm, ilk 4'ü belirlerken zorlandıklarını dile getirdi.Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulundan Nur İnan "Bilin Bakalım Ben Kimim?" adlı şiiriyle birinci, Fevzi Atlıoğlu İlkokulundan Hatice Öykü Karanfil, "1-2-3 Tıp" adlı şiiri ikinci, Keçiören Yunus Emre İlkokulundan Zehra Doğan, "Doktorum" adlı şiiriyle üçüncü olurken, Osmangazi İlkokulundan Yağmur Rana Türkoğlu "Doktor" adlı şiiriyle mansiyon ödülünün sahibi oldu.Dereceye giren okulların müdürlerine de plaket takdim edildiği törende, öğrenciler şiirlerini bir kez daha okudu.