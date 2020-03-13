14 Mart Tıp Bayramı
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
13.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:28
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya , 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Asya, mesajında, sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıkla vatandaşa sağlık hizmetini kaliteli şekilde sunduğunu belirtti.
AK Parti hükümeti döneminde sağlık alanında önemli yatırımların yapılığını, Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin Avrupa standartlarında olduğunun bildiren Asya, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bu alanda yürütülen çalışmaların ülkenin gelişmesindeki en önemli etkendir. AK Parti hükümetleri sosyal devlet anlayışını benimsiyor ve buna göre politikalar yürütüyor. Sağlık hizmetleri devletin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmeti sunulması için hükümetimizce reform niteliğinde düzenlemeler yapılmış ve hayata geçirilmiştir. Halkımızın yıllarca mustarip olduğu sağlık sorunları, atılan kararlı adımlarla ortadan kaldırılarak, sağlık hizmetlerinde diğer ülkelere göre iyi bir seviyeye gelmiştir. Aynı şekilde sağlık çalışanlarının da özverili çalışmalarıyla vatandaşlarımız geçmişe oranla rahat bir nefes almıştır."
Asya, insan odaklı yapılan her çalışmanın önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Özellikle insan sağlığı ve hayat kurtarmaya yönelik verilen emeğin tarifi yoktur. Bu vesileyle vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha mutlu hayat sürmesi için en zor koşullarda bile fedakarca çalışan başta doktorlarımız, hemşirelerimiz ve ebelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim"
Asya, mesajında, sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıkla vatandaşa sağlık hizmetini kaliteli şekilde sunduğunu belirtti.
AK Parti hükümeti döneminde sağlık alanında önemli yatırımların yapılığını, Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin Avrupa standartlarında olduğunun bildiren Asya, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bu alanda yürütülen çalışmaların ülkenin gelişmesindeki en önemli etkendir. AK Parti hükümetleri sosyal devlet anlayışını benimsiyor ve buna göre politikalar yürütüyor. Sağlık hizmetleri devletin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmeti sunulması için hükümetimizce reform niteliğinde düzenlemeler yapılmış ve hayata geçirilmiştir. Halkımızın yıllarca mustarip olduğu sağlık sorunları, atılan kararlı adımlarla ortadan kaldırılarak, sağlık hizmetlerinde diğer ülkelere göre iyi bir seviyeye gelmiştir. Aynı şekilde sağlık çalışanlarının da özverili çalışmalarıyla vatandaşlarımız geçmişe oranla rahat bir nefes almıştır."
Asya, insan odaklı yapılan her çalışmanın önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Özellikle insan sağlığı ve hayat kurtarmaya yönelik verilen emeğin tarifi yoktur. Bu vesileyle vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha mutlu hayat sürmesi için en zor koşullarda bile fedakarca çalışan başta doktorlarımız, hemşirelerimiz ve ebelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim"
Kaynak: AA
Etiketler : Tıp Bayramı, 14 Mart, Asya, Güncel
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