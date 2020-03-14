Menü
Haberler ›› Güncel ››14 Mart Tıp Bayramı - Güncel

14 Mart Tıp Bayramı

Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

14.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:28
14 Mart Tıp Bayramı
Kırklareli 'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından anıta çelenk bırakıldı.
Ardından Cerit ve beraberindeki yılın doktor adayları Vali Osman Bilgin'i ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, sağlıklı bir yaşamın her insanın temel hakkı olduğunu, vatandaşlarına yeterli sağlık hizmeti veremeyen ülkelerin gelişmişliğinden söz etmenin mümkün olmadığını ifade etti.
Bilgin, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına büyük bir fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Tıp Bayramı, Kırklareli, 14 Mart, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü Güncel
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı Güncel
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi Güncel
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı Güncel
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı Güncel
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı