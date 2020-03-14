14 Mart Tıp Bayramı
Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
14.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:30
Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kocatepe Parkı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra Afyonkarahisar Tabipler Odası Başkanı Dr. Alev Türe tarafından anıta çelenk bırakıldı.
Türe, burada yaptığı konuşmada, 14 Mart Tıp Bayramı'nın kendileri için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Hekimlik çok büyük özveri, fedakarlık ve zaman isteyen, ulvi bir meslektir. Bu mesleği yaparken her zaman olduğu gibi şimdi de yanımızda olan sağlık çalışanlarımız var. Onlarla beraber bir ekip olarak güzel işler başardığımızı düşünüyoruz. O yüzden bu güzel görevi meslek onuru ve etiği ile icra eden tüm meslektaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı saygı ve sevgiyle kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kocatepe Parkı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra Afyonkarahisar Tabipler Odası Başkanı Dr. Alev Türe tarafından anıta çelenk bırakıldı.
Türe, burada yaptığı konuşmada, 14 Mart Tıp Bayramı'nın kendileri için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Hekimlik çok büyük özveri, fedakarlık ve zaman isteyen, ulvi bir meslektir. Bu mesleği yaparken her zaman olduğu gibi şimdi de yanımızda olan sağlık çalışanlarımız var. Onlarla beraber bir ekip olarak güzel işler başardığımızı düşünüyoruz. O yüzden bu güzel görevi meslek onuru ve etiği ile icra eden tüm meslektaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı saygı ve sevgiyle kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Tıp Bayramı, 14 Mart, Afyon, Güncel
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