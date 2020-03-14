14 Mart Tıp Bayramı
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
14.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:58
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Hacısalihoğlu, yayımladığı mesajda, gecesini gündüzüne katarak insanlık için çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.
Büyük fedakarlık isteyen, insan sağlığı gibi çok kutsal ve onurlu bir işe hizmet eden tıp camiasının bütün milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunun altını çizen Hacısalihoğlu, "Bir nefes sıhhat için gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını sürdüren tüm tıp camiasına hepimiz şükran borçluyuz. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir kez daha iş dünyası adına başta doktorlarımız olmak üzere tüm sektör çalışanlarına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Hacısalihoğlu, koronavirüs nedeniyle dünyanın önemli bir sınav verdiğine işaret ederek, tüm sağlık çalışanlarını üstün gayretleri dolayısıyla kutladı.
Trabzon'un sağlık alanında önemli yatırımlar alan bir şehir olduğunu aktaran Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:
"Bölgenin sağlık merkezi olma konumunu her geçen gün güçlendiren Trabzon, ayrıca birçok yabancı ülkeye de hizmet vermektedir. Sağlık turizmi konusunda yaptığımız çalışmaları, bölgemizdeki sağlık kuruluşlarımızla işbirliği içinde yürütüyoruz. Trabzon, sağlık turizminde de bir marka olma yolunda hızla ilerliyor."
Hacısalihoğlu, yayımladığı mesajda, gecesini gündüzüne katarak insanlık için çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.
Büyük fedakarlık isteyen, insan sağlığı gibi çok kutsal ve onurlu bir işe hizmet eden tıp camiasının bütün milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunun altını çizen Hacısalihoğlu, "Bir nefes sıhhat için gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını sürdüren tüm tıp camiasına hepimiz şükran borçluyuz. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir kez daha iş dünyası adına başta doktorlarımız olmak üzere tüm sektör çalışanlarına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Hacısalihoğlu, koronavirüs nedeniyle dünyanın önemli bir sınav verdiğine işaret ederek, tüm sağlık çalışanlarını üstün gayretleri dolayısıyla kutladı.
Trabzon'un sağlık alanında önemli yatırımlar alan bir şehir olduğunu aktaran Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:
"Bölgenin sağlık merkezi olma konumunu her geçen gün güçlendiren Trabzon, ayrıca birçok yabancı ülkeye de hizmet vermektedir. Sağlık turizmi konusunda yaptığımız çalışmaları, bölgemizdeki sağlık kuruluşlarımızla işbirliği içinde yürütüyoruz. Trabzon, sağlık turizminde de bir marka olma yolunda hızla ilerliyor."
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Kaynak: AA
Etiketler : Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Tıp Bayramı, Trabzon, 14 Mart, Güncel
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