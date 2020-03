AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Hilmi Dülger ile Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker ve Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Milletvekili Dülger, mesajında, sağlık çalışanlarının her türlü şartlarda büyük fedakarlıkla en iyi şekilde hizmet sunduğunu belirtti.Vatandaşların sağlıklı olarak yaşamlarına devam etmelerini sağlayacak, etkili, kaliteli sağlık hizmetlerini sunmanın devletlerin en öncelikli görevleri arasında yerini aldığını ifade eden Dülger, şunları kaydetti:"Yaşam için temel şart ve anayasal bir hak olan sağlıklı yaşam hakkı, insan hayatına verilen önemin bir göstergesidir. Vatandaşların güvenlik, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının etkin ve yaygın biçimde karşılanması, sosyal devlet anlayışının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Devlet olarak ülkemizin refahını arttırmak, halkımıza daha sağlıklı ve kaliteli hizmet vermek, vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılama konusunda görevimizi yerine getiriyoruz ve olumlu sonuçlarını da görüyoruz."Milletvekili Ahmet Salih Dal da tıp sektörünün bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerin en çok yaşandığı alanlardan biri olduğunu hatırlattı.Tıp alanındaki gelişmelerin, hasta ve hasta yakınlarının artan bilinciyle destekleneceğini aktaran Dal, "AK Parti hükümetlerimizin yapmış olduğu yatırımlarla, tıp alanında devrim niteliğinde gelişmeler yaşanmıştır. Ülkemiz, yetişen nitelikli sağlık elemanları ve sunulan sağlık hizmetinin kalitesi bakımından, dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. İnsan sağlığı bizim için her şeyden önce geldiği için yapılan bu yatırımları ve çalışmaları her zaman bir adım daha ileriye götürmek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker de tarihin en kadim uğraş alanları arasında yerini alan hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında atmış olduğu adımlarla dünyada adından söz ettirmeyi başaran bir ülke konumuna geldiğinin altını çizen Şeker, "Tüm bu başarıyı toplumun sağlığını korumak adına her türlü şartlarda mesleğini icra edebilmenin gayretiyle çabalayan sağlık çalışanlarımıza borçluyuz. Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' düsturuyla hareket eden sağlık personellerimizin dün olduğu gibi bugün ve yarın da sağlık sektöründe ülkemizi hak ettiği noktaya taşıyacağına inancım tamdır."Şeker, bu vesileyle büyük bir özveriyle görevini icra eden başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının gününü kutladığını belirtti.Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de sağlık hizmetlerinin insanların en önemli talepleri arasında bulunduğunu belirtti. Sağlık çalışanlarının hizmetleri en kaliteli şekilde verebilmek adına büyük fedakarlıklar gösterdiğine işaret eden Özdemir, mesajında, "İnsan odaklı yapılan her çalışma önemlidir. Özellikle insan sağlığı ve hayat kurtarmaya yönelik verilen emeğin tarifi yoktur. Bu vesile ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesi için en zor koşullarda bile fedakarca çalışan başta doktorlarımız, hemşirelerimiz ve ebelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA