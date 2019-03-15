14 Mart Tıp Bayramı Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı üniversitemiz düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Konferans salonunda gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Önlen: "Hepimizin bildiği üzere hekimlik mesleği fedakârlık gerektiren kutsal ve yüce bir meslektir. Halka hizmet idealizmini hiçbir zaman yitirmeyen hekimler toplum sağlığı için büyük önem arz ediyorlar. Hekimler kendilerinin ve içinde yaşadığı toplumun sorunlarını gizlemek, bilimsel bakış açısıyla sorumluluk içerisinde kendi görüşlerini ve çözüm önerilerini oluşturmak durumundadırlar. Bu önemli ve kutsal meslekte hekimlerimiz eleştirel bakış açısına sahip olarak toplumda kendini yenileyebilen, hoşgörülü, sabırlı ve paylaşımcı olmak gibi özel meziyetleri bünyesinde bulundurması gerekiyor. Bu anlamlı günde gerçekleştirilen bu değerli programın bir bayram tadında geçmesini diliyor, 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyor, saygılar sunuyorum. "dedi.

Programda kısa bir konuşma gerçekleştiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ise tüm hekim ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak, meslekte karşılaşılan sorunların farkında olduklarını ve gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Antakya Devlet Konservatuvarının Dr. Öğr. Üyesi Erhan Tekin şefliğinde gerçekleşen "14 Mart Tıp Bayramı özel konseri, salonu dolduran izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinlikte meslekte 30. Yıllarını tamamlayan öğretim üyelerine plaket takdim edildi.

Kaynak: Bültenler