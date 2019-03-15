14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri

Kaynak: İHA

Adıyaman Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği düzenlendi.Adıyaman Eczacılar Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen ve çok sayıda doktor ve protokol mensubunun katıldığı etkinlikte, meslekte uzun yıllar görev yapan hekimlere hizmet plaketi verildi.Programda mesleği doktor olan Siyasetciler Salih Fırat, Behçet Yıldırım ve Süleyman Kılınç konuşma gerçekleştirdi.Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Adıyaman Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Erdoğan Altunbaş gerçekleştirdi.Dr. Erdoğan Altunbaş, "Sağlık sadece bedensel bir iyilik durumu içine sıkıştırılamaz. Türk Tabipleri Birliği sağlığın fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali olduğunu hep akılda tutarak bu koşulların oluşturulmasını talep etmekte ve bu taleplerin karşılanması için mücadele etmektedir. Türk Tabipleri Birliği uzun yıllardır sağlıkta şiddete yönelik büyük bir mücadelenin içerisindedir. Sağlıkta şiddetin durdurulması için bir yandan eylemler düzenlerken diğer yandan var olan yasaların sağlıkta şiddeti durdurmadığı gerçekliği üzerinden Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan "Sağlıkta Şiddet Yasası"nın Meclis'te yasalaşması için yoğun çabalar harcadık. Ne yazık ki çok sayıda meslektaşımızı sağlıkta şiddet nedeniyle kaybetmemize rağmen siyasal iktidarın önerdiğimiz yasal düzenlemeyi yapmasını sağlayamadık. Bugün sağlıkta şiddet can almaya devam ediyor. Onlarca hekim ve sağlık çalışanı her gün fiziksel saldırıya uğruyor.Bugün 14 Mart'ın 100. Yılını kutluyoruz. Hekimlik ancak insan bilgisiyle yani hümanizmle mümkündür. İnsana ait bilginin verdiği güçle, bu bilginin yol göstericiliğiyle önümüzdeki yüzyılın sorunlarıyla da baş edebileceğimize inanıyorum. Türk Tabipleri Birliği'nin aklının ve yüreğinin hekimlerle birlikte olduğunu paylaşmak istiyorum. Bu birlikteliğin bütün sorunların çözümünde en büyük gücümüz olduğunu biliyor ve tüm meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının 14 Mart'ını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN