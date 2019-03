14 Mart Tıp Bayramı Kutlaması

Kaynak: İHA

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, hayatın her evresinde sağlık için ihtiyaç duyulan hekimlere ve sağlık çalışanlarına hepimizin minnet borcu olduğunu belirtti.Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, tıp mesleğinin tarihin en eski ve yeniliğe en açık mesleklerinden biri olduğuna dikkat çekerek, bilimin ilerlemesine paralel olarak, sağlık dünyasında da büyük gelişmeler ve ilerlemeler yaşandığına vurgu yaptı. 14 Mart tarihinin Tıp Bayramı olarak kutlanmasına değinen Prof. Dr. Dağlı, mesajında "14 Mart 1827 tarihinde II. Mahmut Dönemi'nde Şehzadebaşı'nda bulunan Tulumbacıbaşı Konağı'nda ülkemizdeki ilk Cerrahhane, Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulmuştur.1838 yılında ise bu kurumun ismi Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmiştir.Ülkemizde modern anlamda tıp eğitiminin başladığı tarih olan 14 Mart, bu nedenle Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır" ifadelerini kullandı. Hekimlik mesleğinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorlu ve yoğun bir eğitimle elde edildiğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı'nın mesajında, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözlerinde olduğu gibi hekimlerimiz her türlü güncel bilgiyi ve teknolojiyi kullanarak, çağın gereklerini yerine getirmektedir. SANKO Üniversitesi olarak, çağdaş ve modern dünyanın gereklerini takip eden, bilgiyi en iyi şekilde üreten ve kullanan, Büyük Önderimizin güvenine layık hekimler ve sağlık profesyonelleri yetiştirmek, değerli vatandaşlarımıza hizmet vermeküzere aldığımız sorumluluğun bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm hekimlerimizin, hekim adaylarımızın ve sağlığımız için büyük çaba gösteren sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, sağlıkta ve hayatımızın her alanında karşılaştığımız şiddetin sona ermesini diliyorum" denildi. - GAZİANTEP