14. Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü'nün kazananları

Her yıl ayrı dalda verilen Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü bu sene roman türünde verildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan toplam 34 yazar arasında yapılan değerlendirmede, Barış İnce'nin Sarsıntı ve Neslihan Önderoğlu'nun Yeryüzü Yorgunları adlı eserleri 2019 yılı roman ödülünü paylaştılar. Ödüller, eser sahiplerine 24 Ağustos'ta Ören'de düzenlenecek ödül töreninde verilecek.

Jüri: Ataol Behramoğlu, Oğuz Demiralp, Turgay Fişekçi, Sadık Aslankara ve Asuman Kafaoğlu.

BARIŞ İNCE, 1982'de İzmir'de doğdu. İlköğrenimini İzmir Mustafa Reşit Paşa İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Uluslararası ekonomi dergisi BusinessWeek'te muhabirliğe başladı. 2007 yılında BirGün gazetesinde editör olarak işe girdi. Bu gazetede haber müdürlüğü, yazıişleri müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. BirGün Pazar'da öyküleri yayım­landı. 2013 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği, 2014 yılında ise Tür­kiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Yılın Başarılı Gazetecisi Ödülü'ne layık görüldü. Yedi Yetmiş çocuk edebiyat dergisini çıkardı. Neye Göre adlı bir tiyatro oyunu bulunmaktadır. Bavul Dergi'de öykü ve denemeleri, BirGün gazetesinde makaleleri yayımlanmaktadır. İlk romanı Çelişki 2017 yılında çıktı.

NESLİHAN ÖNDEROĞLU, İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Notos, Sarnıç, Kitap-lık, Sözcükler, Özgür Edebiyat, İzafi, Türk Dili, Öykü Teknesi, Ada gibi pek çok dergide öyküleri yayımlandı. 2012'de yayımlanan ilk öykü kitabı İçeri Girmez miydiniz? ile 2013 Haldun Taner Öykü Ödülü'nü aldı. 2013'te ikinci öykü kitabı Mevsim Normalleri, 2014'te editörlüğünü yaptığı Karla Karışık Kış Öyküleri Seçkisi, 2015'te Burada Öyle Biri Yok ve Geri Dön Hayat adlı seçkilerini yayımlandı. Murathan Mungan'ın Merhaba Asker ve Kadınlar Arasında, çocuklar için Filiz Özdem tarafından derlenen Bir Masal Anlat, Haydar Ergülen tarafından derlenen Bu Sefer Mavi, Aslı Tohumcu ve Kutlukhan Kutlu tarafından derlenen Güçoburlar isimli öykü seçkilerinde öyküleri yer aldı. 2015'te üçüncü öykü kitabı Filler ve Balıklar ve gençlik romanı Bana Sesini Bırak yayımlandı. 2016'da gençlik öyküleri derlemesi olan Mutsuz Palyaçolar Örgütü, 2017'de Ay Dolandı isimli romanı yayımlandı. Sarnıç Öykü dergisinin editörlüğünü yaptı. Günışığı Kitaplığı'nın ON8 Blog isimli sitesinde öykülerini yazmayı sürdürmektedir. Yazar İstan­bul'da yaşamaktadır. Uğur ve Berfin Ada'nın annesidir.