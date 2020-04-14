14 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 İyi Akşamlar İstanbul

02:00 Maç Saati

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

03:45 Kısa Özet: A. Alanyaspor - Fenerbahçe

03:50 Süper Lig Kısa Özet

04:00 beIN Manşet

05:00 İyi Akşamlar İstanbul

06:00 beIN Manşet

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

07:30 Maç Saati

08:45 Maç Saati

09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:15 Süper Lig Maç Özetleri

09:15 Maç Saati

11:00 İyi Akşamlar İstanbul

11:00 Haftanın Öyküleri

11:30 Dünden Bugüne

12:00 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

14:00 Maç Saati

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Kısa Özet: Genk - Salzburg

14:30 Futbolun Şehirleri

14:30 beIN Wellness

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

15:30 Maç Saati

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Taraftar

19:00 Futbolun Şehirleri

19:00 Maç Saati

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 beIN Manşet

22:00 beIN Wellness

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 beIN Teknik

23:00 Taraftar

23:00 Futbolun Şehirleri