14 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı
14 Nisan 2020 Salı günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
14.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 06:45
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:45 Zümrüdüanka
00:45 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
01:45 Yasak Elma
03:00 Aşk Yeniden
04:15 Zuhal Topal’la Sofrada
04:30 Kadın
06:00 Bana Sevmeyi Anlat
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:30 Hababam Sınıfı Üç Buçuk
20:30 Bir Aşk İki Hayat
22:45 Git Başımdan
22:45 Maskeli Beşler Kıbrıs
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler: Zuhal Topal, Fox, TV, TV