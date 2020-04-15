14 Nisan 2020 Haberleri
14 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
15.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:18
- ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
- ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir
- Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti
- Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
- Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
- Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı
- Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı
- Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı
- ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
- İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
- ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör
- Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz
- Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi
- Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu
- Bursa'da belediye görevlisi, 'Batalla' yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı
- Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı
- Bakan Koca, 'Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi' iddialarına cevap verdi
- Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz
- Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?' sorusuna yanıt verdi
- Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti
- New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı
- Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı
- Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı
- Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor
- Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu
- Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım
- İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi
- Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor
- Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
- Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi
- Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı
- Trump'ın 'Koronavirüsün tedavisinde etkili' diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü
- Yusuf Günay, koronavirüsü yendi
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