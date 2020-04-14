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14 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

14 Nisan 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

14.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 06:45
14 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Süper Lig Galatasaray Goller

00:50 Süper Lig Beşiktaş Goller

01:00 İspanya - İsviçre

01:15 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol

01:30 Almanya - Fransa

02:40 Spor Akşamı

03:10 Rusya 2018 FIFA Magazin

03:40 Arsenal Goller

04:00 Almanya - İngiltere

04:30 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri

04:45 Spor Kitaplığı

04:50 Portekiz - Fransa

05:40 Lig Hatırası 89-90

06:10 Almanya Bundesliga Özetler

06:30 Süper Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Formula E Sokak Yarışları

07:30 Arsenal Goller

07:30 Manchester United Goller

07:50 Spor ve Sağlık

07:55 Kamu Spotu: İşte Spor

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: Evde Spor

10:00 Spor Bülteni

10:25 Kamu Spotu: İşte Spor

10:30 Almanya - Fransa

10:30 Almanya - İngiltere

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Hollanda - Danimarka

12:15 Güney Afrika - Uruguay

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu: Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:30 Almanya Bundesliga Özetler

15:50 Kamu Spotu: İşte Spor

16:00 İspanya - İsviçre

16:00 Slovenya - ABD

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:40 İngiltere Premier Lig Goller

18:55 Takvim Yaprakları

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:30 Süper Lig Özetler

20:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol

20:55 Kamu Spotu: İşte Spor

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:30 Almanya Bundesliga Özetler

21:50 Kamu Spotu: Evde Spor

22:00 Spor Akşamı

23:00 Almanya - İngiltere

23:00 Fransa - Meksika

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Meksika, Trt, TV, TV
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Haberler ›› TV ››14 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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