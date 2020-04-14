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14 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

14 Nisan 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

14.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 06:45
14 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:30 Ev Yapımı Kamera Arkası

00:55 Uğurlugiller

01:15 Sosyete Şaban

02:15 52 Hafta

02:15 Kuruluş

02:30 Tutunamayanlar

02:45 Zinde Kal

03:05 Benim Adım Melek

03:30 Sağlıklı Mutfak

03:40 Tam Zamanı

03:55 Dert Ortağı

04:15 Sosyete Şaban

05:05 Ailenin Yeni Üyesi

05:22 İyilik Kulübü

05:45 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

08:00 Tutunamayanlar

08:00 Ferhunde Hanım ve Kızları

09:30 İyi Fikir

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

11:30 Tutunamayanlar

12:45 Belgesel

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

15:00 Sağlıklı Mutfak

16:00 Uzaktan Erişim

17:00 Sosyete Şaban

17:00 Gülşah

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

20:00 Tutunamayanlar

22:15 3'te 3 Tarih

23:15 Ev Yapımı

23:40 Kalandar Soğuğu

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Tutunamayanlar, TV, TV
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