14 Nisan Salı DHA Spor Gündemi

Mustafa Reşit Akçay: Virüs ligin heyecanını kaybettirdi

"Temaslı oyun oynuyoruz, psikolojiyi düşünmek lazım"

"Sistem yaratıcı beyinleri desteklemiyor, Avrupa 'yı taklit ediyoruz"

"Taraftar psikolojik olarak sahaya gelmeyecek"

"Yabancı oyuncu kriterleri değişikliğe uğrayacak"

"Şenol hoca milli takımda çok başarılı olacak"

"Trabzonspor'da teknik adam olarak çalışmam"

"Evde kalalım da bu virüsten bir an önce kurtulalım"

"Fikstürümüz zor olmasına rağmen umudumuz var"

Tamer Tuna: Ekonomik anlamda çok mağdur sporcular ve kulüpler var

"Futbolun da bilim kurulu olmalı"

"Farkındalığı hep birlikte yaşarsak, bu süreçten daha iyi şekilde hayatımıza devam edebiliriz"

"Gittiğim her takımda bütçeleri aşağı çekerek başarının geldiğini gördüm"

"Fazla takımla da oynanabilir lig. Çok büyük bir coğrafyaya sahibiz"