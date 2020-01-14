14 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Son Durak
00:30 Bir Zamanlar Çukurova
01:20 Aşk ve Mavi
03:10 Aşk ve Mavi
04:40 Seviyor Sevmiyor
05:30 Seviyor Sevmiyor
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupaya Doğru
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:30 Kayserispor - Fenerbahçe
20:30 İ.M. Kayserispor - Fenerbahçe
22:45 Kuruluş Osman
22:45 Yarının Dünyası