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14 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı

14 Ocak 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

14.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 06:4514 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Afili Aşk

02:00 Afili Aşk

02:45 Gelinim Mutfakta

04:15 5N 1K

05:15 İkizler Memo-Can

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Akasya Durağı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Zalim İstanbul

20:00 Hekimoğlu

23:30 Hekimoğlu


Afili Aşk Dizisi, Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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