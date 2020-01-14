14 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 İngiltere Premier Lig Özetler

00:30 Spor Haftasonu

01:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

03:00 2019 Derleme

03:30 Transfer Gündemi

04:30 İngiltere Premier Lig Özetler

05:00 Stadyum

05:30 Spor Artı

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:15 İngiltere Premier Lig Özetler

12:35 Kupa İtalya Magazin

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

15:30 Kamp Günlüğü

16:00 Gündem Futbol Transfer

16:55 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması

17:00 Kamp Günlüğü

17:45 2019 Derleme

18:00 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması

19:00 Spor Akşamı

19:00 Spor Merkezi

19:55 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması

19:55 Lazio - Cremonese

20:45 Süper Lig Goller

21:00 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması

21:00 Spor Ana Haber

21:00 Lazio - Cremonese

21:30 Stadyum

21:45 Transfer Gündemi

22:40 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması

22:40 Inter - Cagliari

23:00 Transfer Gündemi

23:30 2019 Derleme

23:45 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması

23:45 Inter - Cagliari