14 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Tutunamayanlar
00:15 İçimdeki Hazine
01:50 Diriliş Ertuğrul
02:10 Baba Can'dır
03:35 Savaşın Efsaneleri
04:05 Seksenler
04:15 İyilik Kulübü
04:35 Şampiyon
05:00 İyilik Kulübü
05:35 Şampiyon
07:05 Tutunamayanlar
07:35 İncir Ağacı
08:05 İncir Ağacı
08:55 Baba Can'dır
09:05 Baba Can'dır
11:35 1'de Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Vuslat
20:00 Tutunamayanlar
23:15 3'te 3 Tarih