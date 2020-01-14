14 Ocak Salı DHA Spor Gündemi

Sivassporlu Fernando: Lider durumda olmamız sürpriz

"Kendi attığım golden ziyade takımın başarısını önemserim"

"İkinci yarı çok daha zor geçecek"

"Sivas'ta geçmişte oynamış oyuncular gibi başarılı olmayı ümit ediyorum"

"Sivas taraftarı bana kucak açtı"

"Sivas kadar soğuk bir yerde oynamamıştım"

"Hepimiz birbirimize yardımcı olduğumuz için gol performansımız yüksek"

"Attığım en kritik gol Trabzonspor 'a karşıydı"

"Takımda 11'e dahil olduktan sonra başarı sağlamaya başladım"

"Rıza hoca ile baba-oğul ilişkimiz var"

"Tesislerde bazen bana 'Fernando Çalımbay' diyorlar"

"Futbola 7-8 yaşında başladım"

"İdolum alex"

"Brezilya, en iyi milli takımdır"

"Robinho'nun Sivas'a gelmesini çok isterim"

Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Arturo Mina: Sergen Yalçın ile birlikte ligin sonunda iyi yerlerde olacağız

"Türkiye ligi hiç kolay bir lig değil"

"En beğendiğim forvet Vedat Muric"

"Buralara gelmek benim için çok kolay olmadı"

"Malatya'ya gelmeden önce Alanyaspor benimle ilgileniyordu"

"Sahaya çıktığımda şehrin numarası olan 44 numara için elimden geleni yapıyorum"

"Gelecek sene Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz"

Taraftara Türkçe mesaj: Şampiyon Malatya!

Göztepeli Titi: Taraftarlarımızın desteğiyle Göztepe'yi hak ettiği yere getireceğiz

"İlhan Palut'un gelişiyle daha iyi sonuçlar almaya başladık"

"İkinci yarı bizim için çok önemli ve güzel olacak"

"Hepimiz heyecan içerisinde yeni stadımızda oynayacağımız ilk maçı bekliyoruz"

"Yeni stadyumda oynayacağımız ilk maç taraftarlarımız için de çok özel olacak"

"Göztepe formasıyla o statta olmak nasip olduğu için şükrediyorum"

"Bu formanın ağırlığının farkındayız"

"Göztepe forması ile kupa kazanmak çok güzel olur"

"Türkiye'deki hücum oyuncularına maçlarda üstün gelebilmek için çalışıyorum"

"Türk Milli Takımı'nın gelişimi Türk futbolunu ileriye götürebilir"

"Futbol benim için ailemi zor günlerden kurtaracak bir imkandı"

SPOR KULÜPLERİ VE FEDERASYONLARI ÇALIŞTAYI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Spor Kulüpler ve Federasyonları Çalıştayı" devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın oynayacağı B.B. Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

14.30 Takım özel uçakla Erzurum'a gidecek.

GALATASARAY

Sarı kırmızılılar, Antalya'daki ikinci yarı hazırlıklarını tamamlayacak ve uçakla Trabzon'a gidecek. Kafile, ardından kara yoluyla Rize'ye geçerek Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma için kampa girecek.

TRABZONSPOR

Bordo mavililer Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu ilk ayağında Yukatel Denizlispor ile evinde yapacağı mücadele için hazırlıklarını sürdürecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURU BAŞLIYOR

16.00 Medipol Başakşehir - GMG Kırklarelispor

18.30 Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor

20.30 Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe

BASKETBOL

THY EuroLeague

20.30 Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan

20.45 Fenerbahçe Beko - ASVEL Villeurbanne

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 AEK - TEKSÜT Bandırma

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Happy Casa Brindisi