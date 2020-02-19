Haberler » Güncel » 14. Rıza Doğan Güreş Turnuvası sona erdi - Haber

14. Rıza Doğan Güreş Turnuvası sona erdi

Dünya Şampiyonu Rıza Doğan anısına düzenlenen 14. Rıza Doğan Güreş Turnuvası Yıldız ve Genç Erkekler Serbest Güreşi yapılarak sona erdi.

19.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:5214. Rıza Doğan Güreş Turnuvası sona erdi
Dünya Şampiyonu Rıza Doğan anısına düzenlenen 14. Rıza Doğan Güreş Turnuvası Yıldız ve Erkekler Serbest Güreşi yapılarak sona erdi.

Güreş Turnuvasının son gününde; Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürkan Hazar, Öğretmenevi Müdürü Hacı Ünal, Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Celal Yılmaz, güreşseverler katıldı.

Turnuvada Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan tüm sporcu, antrenör ve idarecilere teşekkür etti.
Turnuvada toplamda 20 takım müsabakalara katıldı ve 290 sporcu güreşti.

Rıza Doğan, Genç, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 21:59:16